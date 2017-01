Q. How can I easily check the value of a specific tag for an Azure RM resource?

A. Tags are key-value pairs and can be accessed via the key name which means its very easy to view a value for a specific tag, e.g.

$resource.Tags["<key name>"]

for example:

$vm.Tags["dept"]

You could also enumerate them all, e.g.

foreach ($tagName in $resource.Tags.Keys)

{

Write-Output "${tagName}, $($resource.Tags[$tagName])"

}